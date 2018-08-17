Росія направила США ноту протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії направило в США ноту протесту через нібито порушення міжнародного права щодо диппредставництв Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"У зв'язку з триваючим грубим порушенням Сполученими Штатами Америки норм міжнародного права щодо дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації на території США Міністерство закордонних справ Російської Федерації висловило Державному департаменту рішучий протест, направивши дипломатичними каналами відповідну ноту", - сказано в повідомленні.
У МЗС РФ додали, що до цієї ситуації, наслідки якої виходять далеко за рамки російсько-американських двосторонніх відносин і зачіпають інтереси всього міжнародного співтовариства, було також привернуто увагу ООН.
Генеральному секретарю Організації 18 травня ц.р. передано відповідне Повідомлення Російської Федерації для підготовки доповіді на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Нагадаємо, Генеральне консульство Росії в Сіетлі (США) в неділю, 2 квітня, остаточно припинило свою роботу.