россия накапливает военную технику возле границы с Харьковской областью – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Российские захватчики увеличивают присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области, снимки зафиксировал спутник Planet Labs. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Схемы" Радио Свобода по результатам анализа фотографий Planet Labs.
Детали
На фотографиях, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" (Радио Свобода), видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области россии.
Как отмечают военные эксперты, в дальнейшем российские оккупанты могут использовать эту технику, в частности, на Изюмском и Славянском направлениях.
Отмечается, что 28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области россии увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.
"Схемы" пишут, анализируя спутниковые фото, что территория этого села и раньше использовалась военными рф для размещения техники.
Также спутник зафиксировал момент, как 28 июля военную технику привезли в Соболевку железнодорожными вагонами.
Кроме этого, Planet Labs зафиксировал скопление военной техники вблизи Соболевки – к северо-западу и северо-востоку от села. Она начала появляться там с начала полномасштабного вторжения и постепенно ее количество увеличивалось. В сравнении с июнем на этой территории количество техники почти не изменилось, но спутник фиксировал ее перемещение.
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