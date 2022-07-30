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росія накопичує військову техніку біля кордону з Харківською областю – ЗМІ

росія накопичує військову техніку біля кордону з Харківською областю – ЗМІ

Київ • УНН

 • 136932 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Російські загарбники збільшують присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області, знімки зафіксував супутник Planet Labs. Про це інформує УНН з посиланням на "Схеми" Радіо Свобода за результатами аналізу світлин Planet Labs.

Деталі

На світлинах, які є у розпорядженні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області росії.

Як зазначають військові експерти, у подальшому російські окупанти можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

Наголошується, що 28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області росії збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

"Схеми" пишуть, аналізуючи супутникові фото, що територія цього села і раніше використовувалася військовими рф для розміщення техніки.

Також супутник зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Крім цього, Planet Labs зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки удару ЗСУ: супутник зафіксував вирву на місці ворожого складу в Новій Каховці

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