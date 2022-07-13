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Наслідки удару ЗСУ: супутник зафіксував вирву на місці ворожого складу в Новій Каховці

Наслідки удару ЗСУ: супутник зафіксував вирву на місці ворожого складу в Новій Каховці

Київ • УНН

 • 175326 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Супутник зафіксував вирву на місці російського складу з боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області, яка утворилася внаслідок удару ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Супутниковий знімок зробила компанія Planet Labs 12 липня.

"Величезна вирва – єдине, що залишилося після того, як українська ракета влучила у будівлю, яку, за словами українських офіційних осіб, росія використовувала як склад боєприпасів, в захопленій Новій Каховці на Херсонщині", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

11 липня стало відомо, що у Новій Каховці знищено російський склад із боєприпасами.

Українські Національні Новини

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