Наслідки удару ЗСУ: супутник зафіксував вирву на місці ворожого складу в Новій Каховці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Супутник зафіксував вирву на місці російського складу з боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області, яка утворилася внаслідок удару ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Супутниковий знімок зробила компанія Planet Labs 12 липня.
"Величезна вирва – єдине, що залишилося після того, як українська ракета влучила у будівлю, яку, за словами українських офіційних осіб, росія використовувала як склад боєприпасів, в захопленій Новій Каховці на Херсонщині", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
11 липня стало відомо, що у Новій Каховці знищено російський склад із боєприпасами.