Наслідки удару ЗСУ: супутник зафіксував вирву на місці ворожого складу в Новій Каховці

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Супутниковий знімок зробила компанія Planet Labs 12 липня.

"Величезна вирва – єдине, що залишилося після того, як українська ракета влучила у будівлю, яку, за словами українських офіційних осіб, росія використовувала як склад боєприпасів, в захопленій Новій Каховці на Херсонщині", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

11 липня стало відомо, що у Новій Каховці знищено російський склад із боєприпасами.