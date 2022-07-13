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Последствия удара ВСУ: спутник зафиксировал воронку на месте вражеского склада в Новой Каховке

Киев • УНН

 • 175325 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Спутник зафиксировал воронку на месте российского склада с боеприпасами в Новой Каховке Херсонской области, которая образовалась в результате удара ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Спутниковый снимок сделала компания Planet Labs 12 июля.

"Огромная воронка – единственное, что осталось после того, как украинская ракета попала в здание, которое, по словам украинских официальных лиц, россия использовала как склад боеприпасов, в захваченной Новой Каховке Херсонской области", – говорится в сообщении.

Напомним

11 июля стало известно, что в Новой Каховке уничтожен российский склад с боеприпасами.

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