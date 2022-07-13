Последствия удара ВСУ: спутник зафиксировал воронку на месте вражеского склада в Новой Каховке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Спутник зафиксировал воронку на месте российского склада с боеприпасами в Новой Каховке Херсонской области, которая образовалась в результате удара ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Спутниковый снимок сделала компания Planet Labs 12 июля.
"Огромная воронка – единственное, что осталось после того, как украинская ракета попала в здание, которое, по словам украинских официальных лиц, россия использовала как склад боеприпасов, в захваченной Новой Каховке Херсонской области", – говорится в сообщении.
Напомним
11 июля стало известно, что в Новой Каховке уничтожен российский склад с боеприпасами.