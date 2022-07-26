россия набирает на войну наемников из Центральной Азии и заключенных - разведка

Цитата

"рф пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов. В рф активно разворачивается кампания под лозунгом «от каждого субъекта федерации по батальону». В ее рамках кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь (временно оккупированные - ред.), сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону «добровольцев» для участия в войне против Украины», - говорится в сообщении.

Детали

В ГУР отмечают, что, правда, не все регионы готовы создавать такие батальоны за счет местного населения. В частности, власти москвы формируют так называемый «меровский полк», в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Для их поощрения предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство россии, указывают в разедке.

В целом страна-агрессор, как сообщается, изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, росгвардию и «л/днр».

«Фиксируются случаи принуждения к подписанию «контрактов» в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от власти рф на отбор боевиков в колониях», - сообщают в разведке.

Кроме этого, начата работа с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, ​​срочно снимаемые с длительного хранения.

Дополнение

Граждане россии отказываются проходить военную службу в армии рф. На вопрос, где в ооссии больше всего отказываются от подписания контрактов, представитель ГУР МО Украины отметил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.