росія набирає на війну найманців з Центральної Азії та в'язнів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. росія намагається набрати найманців для російсько-української війни з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України, інформує УНН.
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"рф намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. У рф активно розгортається кампанія під гаслом «від кожного суб'єкта федерації по батальйону». В її рамках кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем (тимчасово окупованими - ред.), сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону «добровольців» для участі у війні проти України", - ідеться в повідомленні.
Деталі
У ГУР зазначають, що, щоправда, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада москви формує так званий «мерівський полк», у який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплата та можливість отримати громадянство рф, повідомляє розвідка.
Загалом країна-агресорка, як вказано, змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та «л/днр».
«Фіксуються випадки примусу до підписання «контрактів» щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Отримано повний карт-бланш бланш від влади рф на відбір бойовиків колоніях», - повідомляють у розвідці.
Окрім цього, наразі розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.
Доповнення
Громадяни росії відмовляються проходити військову службу в армії рф. На питання, де в росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, представник ГУР МО України зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.