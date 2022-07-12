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Россия на треть сокращает поставки природного газа в Италию

Россия на треть сокращает поставки природного газа в Италию

Киев • УНН

 • 103973 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Итальянское издание Ansa сообщило, что Россия на треть сокращает поставки природного газа в Италию, передает УНН.

Цитата

"Газпром" объявил, что на сегодняшний день будет поставлять Eni примерно 21 миллион кубических метров газа в сутки, по сравнению со средним показателем около 32 миллионов кубометров в сутки в течение последних дней», – сообщила государственная энергетическая компания Eni.

Подробности

После полномасштабного вторжения России в Украину правительство Италии заявило о намерении избавиться от зависимости от российского газа, и заключило новые соглашения с новыми поставщиками: Азербайджан, Катар и Алжир.

Италия также приобрела два терминала для хранения и регазификации сжиженного природного газа через своего газового оператора Snam.

Напомним

Президент Бразилии заявил о поставках дизельного топлива из России.

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