Россия на треть сокращает поставки природного газа в Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Итальянское издание Ansa сообщило, что Россия на треть сокращает поставки природного газа в Италию, передает УНН.
Цитата
"Газпром" объявил, что на сегодняшний день будет поставлять Eni примерно 21 миллион кубических метров газа в сутки, по сравнению со средним показателем около 32 миллионов кубометров в сутки в течение последних дней», – сообщила государственная энергетическая компания Eni.
Подробности
После полномасштабного вторжения России в Украину правительство Италии заявило о намерении избавиться от зависимости от российского газа, и заключило новые соглашения с новыми поставщиками: Азербайджан, Катар и Алжир.
Италия также приобрела два терминала для хранения и регазификации сжиженного природного газа через своего газового оператора Snam.
Напомним
Президент Бразилии заявил о поставках дизельного топлива из России.