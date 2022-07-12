Росія на третину скорочує постачання природного газу до Італії

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"Газпром" оголосив, що на сьогодні постачатиме Eni приблизно 21 мільйон кубічних метрів газу на добу, порівнянно із середнім показником близько 32 мільйонів кубометрів на добу протягом останніх днів», – повідомила державна енергетична компанія Eni.

Деталі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Італії заявив про намір позбавитися від залежності від російського газу, та уклав нові угоди з новими постачальниками: Азербайджан, Катар і Алжир.

Відтоді Італія також придбала два термінали для зберігання та регазифікації зрідженого природного газу через свого газового оператора Snam.

Нагадаємо

Президент Бразилії заявив про поставки дизельного палива з Росії.