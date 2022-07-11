Президент Бразилії заявив про поставки дизельного палива з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент Жаїр Болсонару заявив цього понеділка, що Бразилія може отримати дизельне паливо з Росії протягом 60 днів. Про це інформує УНН з посиланням на місцевий портал G1.
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"Домовлено, що через 60 днів (російське дизель) може почати надходити сюди. Така можливість вже існує. Росія продовжує вести бізнес з усім світом", - сказав президент Бразилії місцевим журналістам.
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Умови цієї угоди президент не уточнив. Раніше в розмові з прихильниками біля палацу Альворада Болсонару заявив, що дизель з Росії буде "дешевшим".
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