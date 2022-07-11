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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент Бразилії заявив про поставки дизельного палива з Росії

Президент Бразилії заявив про поставки дизельного палива з Росії

Київ • УНН

 • 164638 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент Жаїр Болсонару заявив цього понеділка, що Бразилія може отримати дизельне паливо з Росії протягом 60 днів. Про це інформує УНН з посиланням на місцевий портал G1.

Цитата

"Домовлено, що через 60 днів (російське дизель) може почати надходити сюди. Така можливість вже існує. Росія продовжує вести бізнес з усім світом", - сказав президент Бразилії місцевим журналістам.

Деталі

Умови цієї угоди президент не уточнив. Раніше в розмові з прихильниками біля палацу Альворада Болсонару заявив, що дизель з Росії буде "дешевшим".

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що Україна по-трохи виходить із паливної кризи, спричиненої агресією росії.

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