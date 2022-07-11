Президент Бразилии заявил о поставках дизельного топлива из России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Жаир Болсонару заявил в этот понедельник, что Бразилия может получить дизельное топливо из России в течение 60 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный портал G1.
Цитата
"Договорено, что через 60 дней (российский дизель) может начать поступать сюда. Такая возможность уже существует. Россия продолжает вести бизнес со всем миром", — сказал президент Бразилии местным журналистам.
Подробности
Условия этого соглашения президент не уточнил. Ранее в разговоре с поклонниками у дворца Альворада Болсонара заявил, что дизель из России будет "дешевле".
Напомним
Зеленский сообщил, что Украина понемногу выходит из топливного кризиса, вызванного агрессией россии.