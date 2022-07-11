Президент Бразилии заявил о поставках дизельного топлива из России

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"Договорено, что через 60 дней (российский дизель) может начать поступать сюда. Такая возможность уже существует. Россия продолжает вести бизнес со всем миром", — сказал президент Бразилии местным журналистам.

Подробности

Условия этого соглашения президент не уточнил. Ранее в разговоре с поклонниками у дворца Альворада Болсонара заявил, что дизель из России будет "дешевле".

Напомним

Зеленский сообщил, что Украина понемногу выходит из топливного кризиса, вызванного агрессией россии.