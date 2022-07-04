Україна по-трохи виходить із паливної кризи – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Україна по-трохи виходить із паливної кризи, спричиненої агресією росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, передає кореспондент УНН.
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«Уряд по-трішки виконує завдання щодо наповнення енергоносіями нашої держави. Складно. Ви знаєте всі причини – окрім розбомблених наших нафтопереробних потужностей, окрім цього ви знаєте що росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізничну дорогу, мости, мостові переходи тощо, щоб ми з вами не отримали ні дизель, ні бензин. Тим не менш, я вважаю, по-трошки ми виходимо з цієї енергетичної кризи і наповнення ринку по-трошки відбувається», - сказав Глава держави.
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На його думку, ту саму кризу, як вони робили із газом, енергетичними ресурсами, те саме росіяни наразі роблять і з блокуванням експорту зерна.
Нагадаємо
У травні Кабінет міністрів України призупинив держрегулювання цін на пальне для того, щоб надати можливість операторам ринку транспортувати на український ринок ресурс з Європи.