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15 марта, 19:03 • 101454 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131534 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117203 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111253 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101333 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98601 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85863 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Россия может вторгнуться в Украину в любой момент - МИД Великобритании

Россия может вторгнуться в Украину в любой момент - МИД Великобритании

Киев • УНН

 • 19041 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по итогам заседания правительственного комитета по кризисному реагированию (COBR), передает УНН.

Цитата

"Последняя информация свидетельствует о том, что Россия может вторгнуться в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации. Мы уделяем первостепенное внимание обеспечению безопасности британских граждан в Украине", - написала она в Twitter.

Добавим

В Украину с официальным визитом приедет глава МИД Великобритании Лиз Трасс - 17-18 февраля. Глава МИД Британии должна была посетить Киев еще в начале февраля, но заболела на коронавирус.

Что было раньше

Канада, Эстония, Дания, Великобритания, Латвия, Литва, Австралия и Новая Зеландия присоединились к Норвегии, Нидерландам и США, призывая своих граждан покинуть Украину. Миссия Европейского Союза в Украине также рекомендовала второстепенным сотрудникам покинуть страну.

Тем временем, Украина заявила, что Россия сняла морские ограничения вокруг Азовского моря к востоку от Крыма.

Официальные лица в Украине раскритиковали запланированные Россией военно-морские учения, назвав их частью гибридной войны России против Украины. Россия также проводит учения в Беларуси на северной границе Украины.

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