Россия может вторгнуться в Украину в любой момент - МИД Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по итогам заседания правительственного комитета по кризисному реагированию (COBR), передает УНН.
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"Последняя информация свидетельствует о том, что Россия может вторгнуться в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации. Мы уделяем первостепенное внимание обеспечению безопасности британских граждан в Украине", - написала она в Twitter.
Добавим
В Украину с официальным визитом приедет глава МИД Великобритании Лиз Трасс - 17-18 февраля. Глава МИД Британии должна была посетить Киев еще в начале февраля, но заболела на коронавирус.
Что было раньше
Канада, Эстония, Дания, Великобритания, Латвия, Литва, Австралия и Новая Зеландия присоединились к Норвегии, Нидерландам и США, призывая своих граждан покинуть Украину. Миссия Европейского Союза в Украине также рекомендовала второстепенным сотрудникам покинуть страну.
Тем временем, Украина заявила, что Россия сняла морские ограничения вокруг Азовского моря к востоку от Крыма.
Официальные лица в Украине раскритиковали запланированные Россией военно-морские учения, назвав их частью гибридной войны России против Украины. Россия также проводит учения в Беларуси на северной границе Украины.