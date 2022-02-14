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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 55401 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Росія може вторгнутися в Україну будь-якої миті – МЗС Великої Британії

Росія може вторгнутися в Україну будь-якої миті – МЗС Великої Британії

Київ • УНН

 • 19050 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Росія може вторгнутися в Україну будь-якої миті, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за підсумками засідання урядового комітету з кризового реагування (COBR), передає УНН.

Цитата

"Остання інформація свідчить про те, що Росія може вторгнутися будь-якої миті, і ми закликаємо Кремль до деескалації. Ми приділяємо першорядну увагу забезпеченню безпеки британських громадян в Україні", - написала вона у Twitter.

Додамо

В Україну з офіційним візитом приїде голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс – 17-18 лютого. Глава МЗС Британії мала відвідати Київ ще на початку лютого, але захворіла на коронавірус.

Що було раніше

Канада, Естонія, Данія, Велика Британія, Латвія, Литва, Австралія та Нова Зеландія приєдналися до Норвегії, Нідерландів та США, закликаючи своїх громадян покинути Україну. Місія Європейського Союзу в Україні також рекомендувала другорядним співробітникам залишити країну.

Тим часом, Україна заявила, що Росія зняла морські обмеження навколо Азовського моря на схід від Криму.

Офіційні особи в Україні розкритикували заплановані Росією військово-морські навчання, назвавши їх частиною гібридної війни Росії проти України. Росія також проводить навчання в Білорусі на північному кордоні України.

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