Россия может использовать любую мирную акцию для дестабилизации ситуации в Украине - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Россия постоянно стремится к дестабилизации ситуации в Украине, в частности она может использовать любую мирную акцию для создания провокаций. Об этом во время общения с журналистами заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.
"Угроза террористических атак существует, поскольку у нас война на Востоке, мы имеем гибридную войну внутри Украины, мы имеем нашего соседа, который постоянно стремится дестабилизировать ситуацию. Любую мирную акцию, к сожалению, можно использовать для провокаций. Причем, эту акцию будет проводить патриотическая организация, а найдется одна "паршивая овца", которая сделает то, что приведет к необратимым негативным процессам", - заявил В.Грицак.
Также он сообщил, что в настоящее время СБУ принимает максимальное количество мер для предупреждения террористических актов.
"Служба принимает максимально мер по предупреждению террористических актов. И в этом плане мы едины как с другими правоохранительными органами, так и с другими патриотическими организациями", - добавил глава СБУ.
Напомним, почти 18 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичную безопасность в День Достоинства и Свободы по случаю которого во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий.
Как сообщал УНН, организацией плана по дестабилизации ситуации в Украине руководит заместитель помощника В.Путина.