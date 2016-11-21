Росія може використати будь-яку мирну акцію для дестабілізації ситуації в Україні – В.Грицак

“Загроза терористичних атак існує, оскільки ми маємо війну на Сході, ми маємо гібридну війну всередині України, ми маємо нашого сусіда, який постійно прагне дестабілізувати ситуацію. Будь-яку мирну акцію, на жаль, можна використати для провокацій. При чому, цю акцію буде проводити патріотична організація, а знайдеться одна "паршива вівця", яка зробить щось те, що призведе до якихось незворотних негативних процесів”, — заявив В.Грицак.

Також він повідомив, що наразі СБУ вживає максимальну кількість заходів для попередження терористичних актів.

“Служба вживає максимально заходів для попередження терористичних актів. І в цьому плані ми єдині як з іншими правоохоронними органами, так і з іншими патріотичними організаціями”, — додав голова СБУ.

Нагадаємо, майже 18 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічну безпеку у День Гідності та Свободи, з нагоди якого в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів.

Як повідомляв УНН, організацією плану з дестабілізації ситуації в Україні керує заступник помічника В.Путіна.