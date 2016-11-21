Росія може використати будь-яку мирну акцію для дестабілізації ситуації в Україні – В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Росія постійно прагне до дестабілізації ситуації в Україні, зокрема вона може використати будь-яку мирну акцію для створення провокацій. Про це під час спілкування з журналістами заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає УНН.
“Загроза терористичних атак існує, оскільки ми маємо війну на Сході, ми маємо гібридну війну всередині України, ми маємо нашого сусіда, який постійно прагне дестабілізувати ситуацію. Будь-яку мирну акцію, на жаль, можна використати для провокацій. При чому, цю акцію буде проводити патріотична організація, а знайдеться одна "паршива вівця", яка зробить щось те, що призведе до якихось незворотних негативних процесів”, — заявив В.Грицак.
Також він повідомив, що наразі СБУ вживає максимальну кількість заходів для попередження терористичних актів.
“Служба вживає максимально заходів для попередження терористичних актів. І в цьому плані ми єдині як з іншими правоохоронними органами, так і з іншими патріотичними організаціями”, — додав голова СБУ.
Нагадаємо, майже 18 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічну безпеку у День Гідності та Свободи, з нагоди якого в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів.
Як повідомляв УНН, організацією плану з дестабілізації ситуації в Україні керує заступник помічника В.Путіна.