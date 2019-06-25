Россия планирует отправить "депутатов" Крыма в ПАСЕ

“Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее”, — сказал Толстой.

По его словам, протесты, которые могут сопровождать такое решение это глупость.

“Не признавать Крым российским — это все равно что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР”, — добавил Толстой.

Напоминаем, Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если 26 июня на голосовании о ее полномочия будут приняты решения в любой форме ограничить ее права.