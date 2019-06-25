Россия планирует отправить "депутатов" Крыма в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ, заявил, что вполне вероятно, что так называемые депутаты оккупированного Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи в составе делегации России. Об этом он заявил в интервью RFI, передает УНН.
“Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее”, — сказал Толстой.
По его словам, протесты, которые могут сопровождать такое решение это глупость.
“Не признавать Крым российским — это все равно что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР”, — добавил Толстой.
Напоминаем, Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если 26 июня на голосовании о ее полномочия будут приняты решения в любой форме ограничить ее права.