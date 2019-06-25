Росія планує відправити "депутатів" Криму в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Віце-спікер Держдуми Петро Толстой, який очолює російську делегацію в ПАРЄ, заявив, що цілком ймовірно, що так звані депутати окупованого Криму братимуть участь в засіданнях асамблеї в складі делегації Росії. Про це він заявив в інтерв’ю RFI, передає УНН.
“Слухайте, у нас велика країна. Якщо питання Криму буде дискутуватися на ПАРЄ, звичайно, і депутати, обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається ”, - сказав Толстой.
За його словами, протести, які можуть супроводжувати таке рішення це дурість.
“Не визнавати Крим російським — це все одно що не визнавати об’єднання Німеччини. Тобто це як якби ми опротестовували повноваження депутатів Бундестагу, обраних від земель, що були в складі НДР”, — додав Толстой.
Нагадуємо, Російська делегація припинить роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо 26 червня на голосуванні про її повноваження будуть прийняті рішення в будь-якій формі обмежити її права.