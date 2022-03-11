Россия хочет отправить на Донбасс ПЗРК и "добровольцев" с Ближнего Востока
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия хочет отправить в Украину более 16 тысяч боевиков из стран Ближнего востока под видом "добровольцев". Предложение на совбезе рф внес российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в "Л/ДНР"..." - заявил Шойгу.
Министр обороны рф предложил усилить поставки оружия в ОРДЛО, включая поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Сообщается, что российский президент Владимир Путин поддержал все предложения министра. По словам Путина, "добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы поддержать РФ, нужно помочь добраться до зоны боевых действий".
Дополнение
9 марта российское министерство обороны признало участие солдат срочной службы в войне в Украине.
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 12 тысяч человек.