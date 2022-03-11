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Россия хочет отправить на Донбасс ПЗРК и "добровольцев" с Ближнего Востока

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия хочет отправить в Украину более 16 тысяч боевиков из стран Ближнего востока под видом "добровольцев". Предложение на совбезе рф внес российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в "Л/ДНР"..." - заявил Шойгу.

Министр обороны рф предложил усилить поставки оружия в ОРДЛО, включая поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Сообщается, что российский президент Владимир Путин поддержал все предложения министра. По словам Путина, "добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы поддержать РФ, нужно помочь добраться до зоны боевых действий".

Дополнение

9 марта российское министерство обороны признало участие солдат срочной службы в войне в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 12 тысяч человек.

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