Росія хоче відправити на Донбас ПЗРК і "добровольців" з Близького Сходу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія хоче відправити в Україну понад 16 тисяч бойовиків із країн Близького сходу під виглядом "добровольців". Пропозицію на радбезі рф вніс російський міністр оборони Сергій Шойгу, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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"До нас надходить величезна кількість заявок від різного роду добровольців з різних країн, які хотіли б приїхати до "Л/ДНР"..." – заявив Шойгу.
Міністр оборони рф запропонував посилити постачання зброї в ОРДЛО, включаючи постачання переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК).
Повідомляється, що російський президент Володимир Путін підтримав усі пропозиції міністра. За словами Путіна, "добровольцям з Близького Сходу, які готові підтримати РФ, потрібно допомогти дістатися зони бойових дій".
Доповнення
9 березня російське міністерство оборони визнало участь солдатів строкової служби у війні в Україні.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч людей.