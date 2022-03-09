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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны России признало, что в Украине воюют срочники

Киев • УНН

 • 163975 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Министерство обороны России признало участие солдат срочной службы в войне в Украине. Также в ведомстве отметили, что некоторых захватили в плен Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Сегодня официальный представитель российского ведомства генерал-майор Конашенков заявил, что в частях, которые принимают участие в "военной спецоперации", был обнаружен солдат срочной службы. Ранее российские официальные лица, в частности президент Владимир Путин, утверждали, что в боевых действиях участвуют лишь профессиональные солдаты, подписавшие контракт с вооруженными силами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что до начала вторжения в Украину всем командирам якобы давали указание "категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины".

Российская оккупационная армия также впервые откровенно признала, что ее военнослужащие попадали в плен в Украине. Ранее такие сообщения не комментировали или опровергали. Количество тех, кто попал в плен, не называли. Утверждали, что власть "принимает исчерпывающие меры", чтобы освободить пленных и не допускать к боевым действиям солдат срочной службы в будущем.

Ранее

Сегодня в Украине состоялась очередная пресс-конференция пленных российских солдат, рассказали о новых подробностях своего вторжения в Украину.

Добавим

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 12 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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