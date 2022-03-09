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Міноборони Росії визнало, що в Україні воюють строковики

Міноборони Росії визнало, що в Україні воюють строковики

Київ • УНН

 • 163976 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністерство оборони Росії визнало участь солдатів термінової служби у війні в Україні. Також у відомстві зазначили, що деяких захопили у полон Збройні сили України. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Сьогодні офіційний представник російського відомства генерал-майор Конашенков заявив, що в частинах, які беруть участь у "військовій спецоперації", було виявлено солдатів термінової служби. Раніше російські офіційні особи, зокрема президент Володимир Путін, стверджували, що у бойових діях беруть участь лише професійні солдати, які підписали контракт зі збройними силами.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що до початку вторгнення в Україну всім командирам нібито давали вказівку "категорично виключити залучення військовослужбовців термінової служби для виконання будь-яких завдань на території України".

Російська окупаційна армія також вперше відверто визнала, що її військовослужбовці потрапляли в полон в Україні. Раніше такі повідомлення не коментували чи спростовували. Кількості тих, хто потрапив у полон, не називали. Стверджували, що влада "вживає вичерпних заходів", щоб звільнити полонених і не допускати до бойових дій солдат термінової служби в майбутньому.

Раніше

Сьогодні в Україні відбулася чергова пресконференція полонених російських солдатів, які розповіли про нові подробиці свого вторгнення в Україну.

Додамо

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч людей.

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