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Россия хочет расколоть Европу - президент Латвии

Россия хочет расколоть Европу - президент Латвии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Европа должна быть единой и быть бдительной из-за того, что с 2014 года РФ демонстрирует агрессивную политику в достижении своих геополитических целей. Об этом рассказал президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью для журнала Spiegel, передает УНН.

“Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы в один прекрасный день Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину”, — заявил он. При этом он заявил, что Россия и Латвия являются соседями, которые “разделяют общие экономические интересы”.

Вейонис добавил, что большинство этнических россиян, проживающих в Латвии, сегодня лояльны к власти и курсу страны.

“Однако часть из них склонна к попыткам Москвы оказать давление на нашу страну. Некоторые из них, например, участвуют в демонстрациях против запланированного закона о закреплении латышского языка в образовании”, — сказал президент.

Он подчеркнул, что пока не стоит недооценивать влияние РФ на Латвию, поскольку многие граждане страны “смотрят российское ТВ, а правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду”.

Латвийский лидер также высказался по проекту строительства газопровода “Северный поток-2”, который будет проходить из РФ в Германию.

"Канцлер (ФРГ Ангела Меркель — ред) знает, что все страны Балтии с самого начала были категорически против этого проекта и наша позиция не изменилась. На наш взгляд,"Северный поток-2″ — это прежде всего геополитический проект России. Между тем, Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике“, — заявил президент.

Он прокомментировал участие Кремля в майских выборах в Европарламенте. По его словам, участие Москвы желает расколоть Европу.

“Все демократы должны быть готовы к этому. Важно дать понять гражданам, что они стоят перед важными выборами, речь идет о нашем будущем”, — подчеркнул Вейонис.

Как сообщал УНН, Президент Латвии считает, что ЕС должен объединиться для укрепления безопасности.

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