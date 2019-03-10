Россия хочет расколоть Европу - президент Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Европа должна быть единой и быть бдительной из-за того, что с 2014 года РФ демонстрирует агрессивную политику в достижении своих геополитических целей. Об этом рассказал президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью для журнала Spiegel, передает УНН.
“Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы в один прекрасный день Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину”, — заявил он. При этом он заявил, что Россия и Латвия являются соседями, которые “разделяют общие экономические интересы”.
Вейонис добавил, что большинство этнических россиян, проживающих в Латвии, сегодня лояльны к власти и курсу страны.
“Однако часть из них склонна к попыткам Москвы оказать давление на нашу страну. Некоторые из них, например, участвуют в демонстрациях против запланированного закона о закреплении латышского языка в образовании”, — сказал президент.
Он подчеркнул, что пока не стоит недооценивать влияние РФ на Латвию, поскольку многие граждане страны “смотрят российское ТВ, а правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду”.
Латвийский лидер также высказался по проекту строительства газопровода “Северный поток-2”, который будет проходить из РФ в Германию.
"Канцлер (ФРГ Ангела Меркель — ред) знает, что все страны Балтии с самого начала были категорически против этого проекта и наша позиция не изменилась. На наш взгляд,"Северный поток-2″ — это прежде всего геополитический проект России. Между тем, Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике“, — заявил президент.
Он прокомментировал участие Кремля в майских выборах в Европарламенте. По его словам, участие Москвы желает расколоть Европу.
“Все демократы должны быть готовы к этому. Важно дать понять гражданам, что они стоят перед важными выборами, речь идет о нашем будущем”, — подчеркнул Вейонис.
Как сообщал УНН, Президент Латвии считает, что ЕС должен объединиться для укрепления безопасности.