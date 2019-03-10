Росія хоче розколоти Європу - президент Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Європа повинна бути єдиною та бути пильною через те, що з 2014 року РФ демонструє агресивну політику у досягненні своїх геополітичних цілей. Про це розповів президент Латвії Раймондс Вейоніс у інтерв'ю для журнала Spiegel, передає УНН.
"Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб в один прекрасний день Росія не напала на іншу європейську країну, як на Україну", - заявив він. При цьому він заявив, що Росія і Латвія є сусідами, які "поділяють спільні економічні інтереси".
Вейоніса додав, що більшість етнічних росіян, що проживають у Латвії, сьогодні лояльні до влади та курсу країни.
"Однак частина з них схильна до спроб Москви чинити тиск на нашу країну. Деякі з них, наприклад, беруть участь у демонстраціях проти запланованого закону про закріплення латиської мови в освіті", - сказав президент.
Він підкреслив, що наразі не варто недооцінювати вплив РФ на Латвію, оскільки багато громадян країни "дивляться російське ТБ, а уряд Росії намагається чинити вплив на російськомовні ЗМІ в нашій країні, запустивши там свою пропаганду".
Латвійський лідер також висловився щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2", який буде проходити з РФ до Німеччини.
"Канцлер (ФРН Ангела Меркель - ред) знає, що всі країни Балтії із самого початку були категорично проти цього проекту і що наша позиція не змінилася. На наш погляд, "Північний потік-2" - це насамперед геополітичний проект Росії. Між тим, Німеччина і Франція домовилися про компроміс, це хороша основа для загального європейського шляху в енергетичній політиці", - заявив президент.
Він прокоментував участь Кремля у травневих виборах в Європарламенті. За його словами, участь Москви бажає розколоти Європу.
"Всі демократи повинні бути готові до цього. Важливо дати зрозуміти громадянам, що вони стоять перед важливими виборами, йдеться про наше майбутнє", - підкреслив Вейоніс.
Як повідомляв УНН, Президент Латвії вважає, що ЄС повинен об'єднатися для зміцнення безпеки.