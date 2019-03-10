Росія хоче розколоти Європу - президент Латвії

"Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб в один прекрасний день Росія не напала на іншу європейську країну, як на Україну", - заявив він. При цьому він заявив, що Росія і Латвія є сусідами, які "поділяють спільні економічні інтереси".

Вейоніса додав, що більшість етнічних росіян, що проживають у Латвії, сьогодні лояльні до влади та курсу країни.

"Однак частина з них схильна до спроб Москви чинити тиск на нашу країну. Деякі з них, наприклад, беруть участь у демонстраціях проти запланованого закону про закріплення латиської мови в освіті", - сказав президент.

Він підкреслив, що наразі не варто недооцінювати вплив РФ на Латвію, оскільки багато громадян країни "дивляться російське ТБ, а уряд Росії намагається чинити вплив на російськомовні ЗМІ в нашій країні, запустивши там свою пропаганду".

Латвійський лідер також висловився щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2", який буде проходити з РФ до Німеччини.

"Канцлер (ФРН Ангела Меркель - ред) знає, що всі країни Балтії із самого початку були категорично проти цього проекту і що наша позиція не змінилася. На наш погляд, "Північний потік-2" - це насамперед геополітичний проект Росії. Між тим, Німеччина і Франція домовилися про компроміс, це хороша основа для загального європейського шляху в енергетичній політиці", - заявив президент.

Він прокоментував участь Кремля у травневих виборах в Європарламенті. За його словами, участь Москви бажає розколоти Європу.

"Всі демократи повинні бути готові до цього. Важливо дати зрозуміти громадянам, що вони стоять перед важливими виборами, йдеться про наше майбутнє", - підкреслив Вейоніс.

Як повідомляв УНН, Президент Латвії вважає, що ЄС повинен об'єднатися для зміцнення безпеки.