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Россия игнорирует предложение относительно разблокировки вопроса освобождения удерживаемых

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Россия до сих пор не ответила на официальное предложение о встрече омбудсменов Украины и РФ 21-22 августа в Минске для разблокирования вопроса передачи удерживаемых. Об этом в сети Facebook написала первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, передает УНН.

Россия игнорирует предложение относительно разблокировки вопроса освобождения удерживаемых

"На сайте уполномоченного по правам человека РФ Т. Москальковой появилась информация, что 21 августа она планирует провести пресс-конференцию. В то же время представители ОБСЕ, прислали по официальным каналам, на МИД РФ предложение, чтобы омбудсмены Украины и РФ, 21-22 августа встретились в Минске, для разблокирования вопрос апередачи удерживаемых. Украинские представители, которые инициируют такую ​​встречу, и до сих пор не получили никакого официального ответа на эту инициативу. Москва традиционно "морозится", не отвечает на предложения и даже официальные письма", - сообщила И.Геращенко.

Добавим, со согласно сообщению пресс-службы обмудсмена РФ на 21 августа запланирована пресс-конференция Уполномоченного, "посвященная судьбе моряков судна "Норд".

Как сообщал УНН, украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ по освобождению заложников.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала приглашения для участия в переговорах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в Минске 21-22 августа.

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