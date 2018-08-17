Россия игнорирует предложение относительно разблокировки вопроса освобождения удерживаемых

"На сайте уполномоченного по правам человека РФ Т. Москальковой появилась информация, что 21 августа она планирует провести пресс-конференцию. В то же время представители ОБСЕ, прислали по официальным каналам, на МИД РФ предложение, чтобы омбудсмены Украины и РФ, 21-22 августа встретились в Минске, для разблокирования вопрос апередачи удерживаемых. Украинские представители, которые инициируют такую ​​встречу, и до сих пор не получили никакого официального ответа на эту инициативу. Москва традиционно "морозится", не отвечает на предложения и даже официальные письма", - сообщила И.Геращенко.

Добавим, со согласно сообщению пресс-службы обмудсмена РФ на 21 августа запланирована пресс-конференция Уполномоченного, "посвященная судьбе моряков судна "Норд".

Как сообщал УНН, украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ по освобождению заложников.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала приглашения для участия в переговорах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в Минске 21-22 августа.