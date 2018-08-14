Україна запропонувала провести зустріч Денісової та Москалькової у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українська сторона запропонувала провести зустріч омбудсменів України та Російської Федерації 21-22 серпня у Мінську, в рамках ТКГ щодо звільнення заручників. Про це в мережі Facebook написала перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, передає УНН.
“Ми зробили пропозицію, аби український омбудсмен Л. Денисова зустрілася зі своєю візаві з РФ Т. Москальковою 21-22 серпня у Мінську, в рамках ТКГ і доклали зусиль для розблокування процесу звільнення утримуваних. Україна до цього готова”, — йдеться у повідомлені.
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Крім того, нардеп нагадала, що Україна раніше запропонувала обмін 36 росіян, засуджених в Україні за тероризм на українців, але відповіді на цю пропозицію досі немає.
“Вже 4,5 місяці ми чекаємо відповіді РФ на нашу пропозицію: заберіть 36 ваших — віддайте наших! Дайте команду вашим маріонеткам в ОРДЛО забрати кілька десятків злочинів і віддати наших героїв”, — резюмувала І.Геращенко.