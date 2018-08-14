Украина предложила провести встречу Денисовой и Москальковой в Минске

"Мы сделали предложение, чтобы украинский омбудсмен Л. Денисова встретилась со своей визави из РФ Т. Москалькова 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ и делали все для разблокирования процесса освобождения удерживаемых. Украина к этому готова", - говорится в сообщении.

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Кроме того, нардеп напомнила, что Украина ранее предложила обмен 36 россиян, осужденных в Украине за терроризм на украинцев, но ответа на это предложение пока нет.

"Уже 4,5 месяца мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших! Дайте команду вашим марионеткам в ОРДЛО забрать несколько десятков преступников и отдать наших героев", - резюмировала И.Геращенко.