Москалькова заявила, що не отримувала запрошення на зустріч з Денісовою в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що не отримувала запрошення для участі в переговорах з українським омбудсменом Людмилою Денисовою в Мінську 21-22 серпня, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ніяких листів із запрошенням брати участь у тристоронньому форматі в Мінську від пані Денісової не надходило", - сказала Москалькова.
Як повідомляв УНН, раніше представник від України в гуманітарний підгрупі ТКГ Ірина Геращенко розповіла, що українська сторона запропонувала провести зустріч омбудсменів України та Російської Федерації 21-22 серпня в Мінську, в рамках зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо звільнення заручників.
Також вона нагадала, що Україна раніше запропонувала обмін 36 росіян, засуджених в Україні за тероризм, на українців, але відповіді на цю пропозицію поки немає.