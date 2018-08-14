Москалькова заявила, что не получила приглашения на встречу с Денисовой в Минске

"Никаких писем с приглашением участвовать в трехстороннем формате в Минске от госпожи Денисовой не приходило", - сказала Москалькова.

Как сообщал УНН, ранее представитель от Украины в гумманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко рассказала, что украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске, в рамках встречи Трехсторонней контактной группы по освобождению заложников.

Также она напомнила, что Украина ранее предложила обмен 36 россиян, осужденных в Украине за терроризм на украинцев, но ответа на это предложение пока нет.