Росія ігнорує пропозицію щодо розблокування питання звільнення утримуваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Росія досі не відповіла на офіційну пропозицію щодо зустрічі омбудсменів України та РФ 21-22 серпня у Мінську задля розблокування питання передачі утримуваних. Про це в мережі Facebook написала перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко, передає УНН.
“На сайті уповноваженої з прав людини РФ Т. Москалькової з‘явилася інформація, що 21 серпня вона планує провести прес-конференцію. В той же час представники ОБСЄ, надіслали офіційними каналами, на МЗС РФ пропозицію, аби омбудсмени України і РФ, 21-22 серпня зустрілися у Мінську, задля розблокування питання передачі утримуваних. Українські представники, які ініціюють таку зустріч, й досі не отримали жодної офіційної відповіді на цю ініціативу. Москва традиційно „морозиться“, не відповідає на пропозиції і навіть офіційні листи”, — повідомила І.Геращенко.
Додамо, зо згідно повідомлення прес-служби обмудсмена РФ на 21 серпня запланована прес-конференція Уповноваженого, “присвячена долі моряків судна “Норд”.
Як повідомляв УНН, українська сторона запропонувала провести зустріч омбудсменів України та Російської Федерації 21-22 серпня у Мінську, в рамках ТКГ щодо звільнення заручників.
Пізніше уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що не отримувала запрошення для участі в переговорах з українським омбудсменом Людмилою Денисовою в Мінську 21-22 серпня.