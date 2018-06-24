Россия и США продолжат сотрудничество в космосе

"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево - шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами. И будем продолжать и дальше. Космос пока, слава Богу, как был, так и остается сферой вне санкций", - сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщал УНН, шведские учёные вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25".



Напомним, Китай осуществил в понедельник успешный запуск спутника-ретранслятора “Цюэцяо” (в буквальном переводе с китайского “Сорочий мост”) при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-4-cи” (англоязычное название Long March-4C) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Как говорится в сообщении Китайского национального космического управления (CNSA), аппарат будет использоваться для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией “Чанъэ-4” при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны,