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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 16449 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102263 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110169 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125009 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142828 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146666 просмотра

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Россия и США продолжат сотрудничество в космосе

Россия и США продолжат сотрудничество в космосе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Россия не намерена прекращать сотрудничество с США в космической сфере, в частности, по совместному проекту создания лунной орбитальной станции. Об этом сообзщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево - шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами. И будем продолжать и дальше. Космос пока, слава Богу, как был, так и остается сферой вне санкций", - сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщал УНН, шведские учёные вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25".

Напомним, Китай осуществил в понедельник успешный запуск спутника-ретранслятора “Цюэцяо” (в буквальном переводе с китайского “Сорочий мост”) при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-4-cи” (англоязычное название Long March-4C) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Как говорится в сообщении Китайского национального космического управления (CNSA), аппарат будет использоваться для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией “Чанъэ-4” при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны,

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