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Росія і США продовжать співпрацю в космосі

Росія і США продовжать співпрацю в космосі

Київ • УНН

 • 9197 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Росія не має наміру припиняти співпрацю з США в космічній сфері, зокрема, щодо спільного проекту створення місячної орбітальної станції. Про це сообзщает УНН з посиланням на ТАСС.

"Важливо, щоб по цій місчній стежці всі пройшли слід у слід, а не ходили в бік. Крок вліво - крок вправо може привести, насправді, до позаштатних ситуацій. Тому ми співпрацюємо з американцями. І будемо продовжувати і далі. Космос поки, слава Богу, як був, так і залишається сферою поза санкцій", - повідомив генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін.

Як повідомляв УНН, шведські вчені вийшли з російського проекту по запуску до Місяця автоматичної міжпланетної станції "Місяць-25".

Нагадаємо, Китай здійснив у понеділок успішний запуск супутника-ретранслятора "Цюецяо" (в буквальному перекладі з китайського "Сорочий міст") за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4-Сі" (англомовна назва Long March-4C) з космодрому Січан (південно -Західна провінція Сичуань). Як говориться в повідомленні Китайського національного космічного управління (CNSA), апарат буде використовуватися для забезпечення зв'язку з автоматичної міжпланетної станцією "Чан'е-4" при її посадці на зворотний бік Місяця у майбутньому. 

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