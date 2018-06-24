Росія і США продовжать співпрацю в космосі

"Важливо, щоб по цій місчній стежці всі пройшли слід у слід, а не ходили в бік. Крок вліво - крок вправо може привести, насправді, до позаштатних ситуацій. Тому ми співпрацюємо з американцями. І будемо продовжувати і далі. Космос поки, слава Богу, як був, так і залишається сферою поза санкцій", - повідомив генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін.

Як повідомляв УНН, шведські вчені вийшли з російського проекту по запуску до Місяця автоматичної міжпланетної станції "Місяць-25".



Нагадаємо, Китай здійснив у понеділок успішний запуск супутника-ретранслятора "Цюецяо" (в буквальному перекладі з китайського "Сорочий міст") за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4-Сі" (англомовна назва Long March-4C) з космодрому Січан (південно -Західна провінція Сичуань). Як говориться в повідомленні Китайського національного космічного управління (CNSA), апарат буде використовуватися для забезпечення зв'язку з автоматичної міжпланетної станцією "Чан'е-4" при її посадці на зворотний бік Місяця у майбутньому.