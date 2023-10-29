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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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россия тормозит создание заповедной территории Антарктики - The Guardian

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Из-за позиции российской делегации представители 26 национальных правительств и Европейского Союза не смогли договориться о новых природоохранных территориях вблизи западного Антарктического полуострова. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

россия тормозит создание заповедной территории Антарктики - The Guardian

Детали

На большой международной конференции по морской среде Антарктики ученые озвучили, что южный континент сталкивается с рядом кризисов, включая исторически низкий уровень морского льда, резкое уменьшение численности дикой природы и первые случаи птичьего гриппа.

Давние предложения по созданию около 4 миллионов квадратных километров морских охраняемых территорий не получили консенсусной поддержки в основном из-за оппозиции со стороны российской правительственной делегации.

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Наблюдатели заявили, что на двухнедельной встрече 26 национальных правительств и Европейского Союза были представлены научные доказательства того, что природоохранные территории необходимы для сохранения критических мест поиска пищи и размножения пингвинов, зубаток, тюленей и китов, а также для достижения глобально согласованной цели - защитить 30% океанов к 2030 году.

Менеджер WWF по сохранению Антарктики Эмили Грилли сказала, что «очень разочаровывает» то, что не было достигнуто значительного прогресса после более чем десятилетия дискуссий и года беспрецедентных изменений в Антарктике.

Российская делегация выступила против предложений усилить защиту окружающей среды. В связи с невозможностью достичь согласия, дебаты перенесли на следующий год.

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