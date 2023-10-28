Вчені стурбовані тим, що льодовики в Антарктиді можуть танути швидше, ніж прогнозувалось

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У п’ятницю вчені повідомили, що льодовики у Східній Антарктиді можуть танути швидше, ніж вважалося раніше. Це пов’язано з тривожним зворотним зв’язком, коли тала вода льодовика викликає ще більшу втрату льоду та підвищення рівня моря в міру потепління планети. Про це пише CNN, передає УНН.