Вчені стурбовані тим, що льодовики в Антарктиді можуть танути швидше, ніж прогнозувалось

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 15496 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 86992 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162037 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 163128 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 132267 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135676 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86994 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93739 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99356 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89928 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4м/с
59%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12305 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 12473 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12015 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 10519 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 10956 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 163128 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228280 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377090 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 313574 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10948 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16273 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32989 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29660 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 132255 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Вчені стурбовані тим, що льодовики в Антарктиді можуть танути швидше, ніж прогнозувалось

Київ • УНН

 • 89661 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У п’ятницю вчені повідомили, що льодовики у Східній Антарктиді можуть танути швидше, ніж вважалося раніше. Це пов’язано з тривожним зворотним зв’язком, коли тала вода льодовика викликає ще більшу втрату льоду та підвищення рівня моря в міру потепління планети. Про це пише CNN, передає УНН.

Вчені стурбовані тим, що льодовики в Антарктиді можуть танути швидше, ніж прогнозувалось

Деталі 

Ці висновки були зроблені менш ніж через тиждень після того, як вчені повідомили, що швидкого танення шельфових льодів Західної Антарктиди тепер не уникнути через глобальне потепління, спричинене людиною. Разом ці та інші нещодавні дослідження малюють жахливу картину танення південного континенту, що створює надзвичайний ризик підвищення рівня моря в усьому світі, яке може змінити життя.

Дослідження, опубліковане в п’ятницю в журналі Science Advances, зосереджено на льодовиках Денмана і Скотта в Східній Антарктиді, які разом містять достатньо льоду, щоб спровокувати підвищення рівня моря приблизно на п’ять футів 

Попередні дослідження показали, що коли льодовики тануть, вода тече під ними і стікає в море – процес, який посилює танення льодовиків і втрату льоду. Дослідження, проведене в п’ятницю, врахувало цей зворотний зв’язок у симуляції, щоб побачити, наскільки це може прискорити танення Антарктики та підвищення рівня моря.

Вчені виявили, що льодовики можуть відступити за критичний поріг приблизно на 25 років раніше, ніж це було б без викиду талої води, якщо світ буде спалювати викопне паливо, що нагріває планету, прискореними темпами.

Додавання зворотного зв’язку талої води збільшило підвищення рівня моря від льодовиків Денмана та Скотта майже на 16% до кінця 2300 року за цим сценарієм високого рівня забруднення планети, що нагріває навколишнє середовище.

Важливо, що додаткова втрата льоду внаслідок скидання талої води наразі виключена з кліматичних моделей, які прогнозують підвищення рівня моря, попри те, що це може бути основною причиною втрати льоду на всьому континенті. Вимірювання цього явища та врахування його в кліматичних моделях необхідні, щоб «отримати реалістичну картину глобального підвищення рівня моря».

Тайлер Пелле, провідний автор дослідження та аспірант у Scripps, сказав, що люди повинні звернути увагу на цю частину світу, оскільки Східна Антарктида стає все більш нестабільною, що створює більший ризик підвищення рівня моря для прибережних громад і низинних острівних держав.

Нагадаємо

Світ долає ключовий поріг потепління з такою швидкістю, що викликає занепокоєння вчених.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37