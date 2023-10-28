Вчені стурбовані тим, що льодовики в Антарктиді можуть танути швидше, ніж прогнозувалось
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У п’ятницю вчені повідомили, що льодовики у Східній Антарктиді можуть танути швидше, ніж вважалося раніше. Це пов’язано з тривожним зворотним зв’язком, коли тала вода льодовика викликає ще більшу втрату льоду та підвищення рівня моря в міру потепління планети. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Ці висновки були зроблені менш ніж через тиждень після того, як вчені повідомили, що швидкого танення шельфових льодів Західної Антарктиди тепер не уникнути через глобальне потепління, спричинене людиною. Разом ці та інші нещодавні дослідження малюють жахливу картину танення південного континенту, що створює надзвичайний ризик підвищення рівня моря в усьому світі, яке може змінити життя.
Дослідження, опубліковане в п’ятницю в журналі Science Advances, зосереджено на льодовиках Денмана і Скотта в Східній Антарктиді, які разом містять достатньо льоду, щоб спровокувати підвищення рівня моря приблизно на п’ять футів
Попередні дослідження показали, що коли льодовики тануть, вода тече під ними і стікає в море – процес, який посилює танення льодовиків і втрату льоду. Дослідження, проведене в п’ятницю, врахувало цей зворотний зв’язок у симуляції, щоб побачити, наскільки це може прискорити танення Антарктики та підвищення рівня моря.
Вчені виявили, що льодовики можуть відступити за критичний поріг приблизно на 25 років раніше, ніж це було б без викиду талої води, якщо світ буде спалювати викопне паливо, що нагріває планету, прискореними темпами.
Додавання зворотного зв’язку талої води збільшило підвищення рівня моря від льодовиків Денмана та Скотта майже на 16% до кінця 2300 року за цим сценарієм високого рівня забруднення планети, що нагріває навколишнє середовище.
Важливо, що додаткова втрата льоду внаслідок скидання талої води наразі виключена з кліматичних моделей, які прогнозують підвищення рівня моря, попри те, що це може бути основною причиною втрати льоду на всьому континенті. Вимірювання цього явища та врахування його в кліматичних моделях необхідні, щоб «отримати реалістичну картину глобального підвищення рівня моря».
Тайлер Пелле, провідний автор дослідження та аспірант у Scripps, сказав, що люди повинні звернути увагу на цю частину світу, оскільки Східна Антарктида стає все більш нестабільною, що створює більший ризик підвищення рівня моря для прибережних громад і низинних острівних держав.
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