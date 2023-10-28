Ученые обеспокоены тем, что ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем прогнозировалось

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 50982 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 31846 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 55525 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 171362 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 64309 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 115642 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165865 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154378 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155127 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160164 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 75106 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 78549 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 73550 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 102909 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 38505 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 50976 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 102970 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 171354 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 255175 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 307181 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 5652 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 38556 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 51214 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49967 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62764 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Ученые обеспокоены тем, что ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем прогнозировалось

Киев • УНН

 • 89661 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В пятницу ученые сообщили, что ледники в Восточной Антарктиде могут таять быстрее, чем считалось ранее. Это связано с тревожной обратной связью, когда талая вода ледника вызывает еще большую потерю льда и повышение уровня моря по мере потепления планеты. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Ученые обеспокоены тем, что ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем прогнозировалось

Детали 

Эти выводы были сделаны менее чем через неделю после того, как ученые сообщили, что быстрого таяния шельфовых льдов Западной Антарктиды теперь не избежать из-за глобального потепления, вызванного человеком. Вместе эти и другие недавние исследования рисуют ужасную картину таяния южного континента, что создает чрезвычайный риск повышения уровня моря во всем мире, которое может изменить жизнь.

Исследование, опубликованное в пятницу в журнале Science Advances, сосредоточено на ледниках Денмана и Скотта в Восточной Антарктиде, которые вместе содержат достаточно льда, чтобы спровоцировать повышение уровня моря примерно на пять’футов 

Предыдущие исследования показали, что когда ледники тают, вода течет под ними и стекает в море – процесс, который усиливает таяние ледников и потерю льда. Исследование, проведенное в п’пятницу, учло эту обратную связь’в симуляции, чтобы увидеть, насколько это может ускорить таяние Антарктики и повышение уровня моря.

Ученые обнаружили, что ледники могут отступить за критический порог примерно на 25 лет раньше, чем это было бы без выброса талой воды, если мир будет сжигать ископаемое топливо, нагревающее планету, ускоренными темпами.

Добавление обратной связи’талой воды увеличило повышение уровня моря от ледников Денмана и Скотта почти на 16% к концу 2300 года при этом сценарии высокого уровня загрязнения планеты, который нагревает окружающую среду.

Важно, что дополнительная потеря льда в результате сброса талой воды пока исключена из климатических моделей, которые прогнозируют повышение уровня моря, несмотря на то, что это может быть основной причиной потери льда на всем континенте. Измерение этого явления и учет его в климатических моделях необходимы, чтобы «получить реалистичную картину глобального повышения уровня моря».

Тайлер Пелле, ведущий автор исследования и аспирант в Scripps, сказал, что люди должны обратить внимание на эту часть мира, поскольку Восточная Антарктида становится все более нестабильной, что создает больший риск повышения уровня моря для прибрежных общин и низменных островных государств.

Напомним

Мир преодолевает ключевой порог потепления с такой скоростью, что вызывает беспокойство ученых.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23