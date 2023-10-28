Ученые обеспокоены тем, что ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем прогнозировалось

Детали

Эти выводы были сделаны менее чем через неделю после того, как ученые сообщили, что быстрого таяния шельфовых льдов Западной Антарктиды теперь не избежать из-за глобального потепления, вызванного человеком. Вместе эти и другие недавние исследования рисуют ужасную картину таяния южного континента, что создает чрезвычайный риск повышения уровня моря во всем мире, которое может изменить жизнь.

Исследование, опубликованное в пятницу в журнале Science Advances, сосредоточено на ледниках Денмана и Скотта в Восточной Антарктиде, которые вместе содержат достаточно льда, чтобы спровоцировать повышение уровня моря примерно на пять’футов

Предыдущие исследования показали, что когда ледники тают, вода течет под ними и стекает в море – процесс, который усиливает таяние ледников и потерю льда. Исследование, проведенное в п’пятницу, учло эту обратную связь’в симуляции, чтобы увидеть, насколько это может ускорить таяние Антарктики и повышение уровня моря.

Ученые обнаружили, что ледники могут отступить за критический порог примерно на 25 лет раньше, чем это было бы без выброса талой воды, если мир будет сжигать ископаемое топливо, нагревающее планету, ускоренными темпами.

Добавление обратной связи’талой воды увеличило повышение уровня моря от ледников Денмана и Скотта почти на 16% к концу 2300 года при этом сценарии высокого уровня загрязнения планеты, который нагревает окружающую среду.

Важно, что дополнительная потеря льда в результате сброса талой воды пока исключена из климатических моделей, которые прогнозируют повышение уровня моря, несмотря на то, что это может быть основной причиной потери льда на всем континенте. Измерение этого явления и учет его в климатических моделях необходимы, чтобы «получить реалистичную картину глобального повышения уровня моря».

Тайлер Пелле, ведущий автор исследования и аспирант в Scripps, сказал, что люди должны обратить внимание на эту часть мира, поскольку Восточная Антарктида становится все более нестабильной, что создает больший риск повышения уровня моря для прибрежных общин и низменных островных государств.

Напомним

Мир преодолевает ключевой порог потепления с такой скоростью, что вызывает беспокойство ученых.