росія гальмує створення заповідної території Антарктики – The Guardian
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Через позицію російської делегації представники 26 національних урядів і Європейського Союзу не змогли домовитися про нові природоохоронні території поблизу західного Антарктичного півострова. Про це пише The Guardian, передає УНН.
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На великій міжнародній конференції з морського середовища Антарктики науковці озвучили, що південний континент стикається з низкою криз, включаючи історично низький рівень морського льоду, різке зменшення чисельності дикої природи та перші випадки пташиного грипу.
Давні пропозиції щодо створення близько 4 мільйонів квадратних кілометрів морських охоронюваних територій не отримали консенсусної підтримки в основному через опозицію з боку російської урядової делегації.
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Спостерігачі заявили, що на двотижневій зустрічі 26 національних урядів і Європейського Союзу були представлені наукові докази того, що природоохоронні території необхідні для збереження критичних місць пошуку їжі та розмноження пінгвінів, зубаків, тюленів і китів, а також для досягнення глобально узгодженої мети - захистити 30% океанів до 2030 року.
Менеджер WWF зі збереження Антарктики Емілі Гріллі сказала, що «дуже розчаровує» те, що не було досягнуто значного прогресу після більш ніж десятиліття дискусій і року безпрецедентних змін в Антарктиці.
Російська делегація виступила проти пропозицій посилити захист навколишнього середовища. У зв’язку з неможливістю досягти згоди, дебати перенесли на наступний рік.