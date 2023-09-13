россия этапировала незаконно осужденного политзаключенного Эюпова с проблемами со здоровьем в челябинскую область - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. россия незаконно этапировала в челябинскую область крымскотатарского активиста Азамата Эюпова, у которого проблемы со здоровьем. Об этом сообщил в среду Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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“рф игнорирует серьезные проблемы со здоровьем’политзаключенного Азамата Эюпова. Крымскотатарского активиста из Белогорска Азамата Эюпова, приговоренного к 17 годам лишения свободы по сфабрикованному делу, незаконно этапировали в Челябинскую область, в тюрьму Верхнеуральска”, - написал Лубинец в Telegram.
По словам омбудсмена, в СИЗО мужчина перенес четыре ишемических инсульта.
Также Лубинец сообщил, что из 186 крымских политзаключенных по меньшей мере 30 человек нуждаются в немедленной медпомощи.
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