россия этапировала незаконно осужденного политзаключенного Эюпова с проблемами со здоровьем в челябинскую область - омбудсмен

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“рф игнорирует серьезные проблемы со здоровьем’политзаключенного Азамата Эюпова. Крымскотатарского активиста из Белогорска Азамата Эюпова, приговоренного к 17 годам лишения свободы по сфабрикованному делу, незаконно этапировали в Челябинскую область, в тюрьму Верхнеуральска”, - написал Лубинец в Telegram.

По словам омбудсмена, в СИЗО мужчина перенес четыре ишемических инсульта.

Также Лубинец сообщил, что из 186 крымских политзаключенных по меньшей мере 30 человек нуждаются в немедленной медпомощи.

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