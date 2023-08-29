Кримського політв’язня Амета Сулейманова з хворобою серця етапували до російської колонії - омбудсмен

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“Громадянський журналіст Амет Сулейманов потребує термінової операції — заміни серцевого клапана. Попри погіршення стану здоров’я, кримського татарина етапували із СІЗО-2 Сімферополя до російської колонії”, — написав у Telegram омбудсмен.

З його слов, в яку саме колонію епатували журналіста — не повідомили навіть його адвокату.

Як зазначив Лубінець, через проблеми з диханням та високий тиск Амет Сулейманов потребує ліків, щоб зняти спазми й задишку. Однак, його мало того, що “не забезпечують потрібною меддопомогою, ще й відібрали вкрай необхідні медикаменти”.

“Етапування політв’язня в такому стані розцінюється не інакше як катування”, — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо

У жовтні 2021 року південний окружний військовий суд в ростові-на дону у рф виніс вирок стосовно учасників так званої “третьої бахчисарайської групи” у “справі Хізб ут-Тахрір” — 56 років ув’язнення на чотирьох кримських татар. наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров — 17 років, Осман Сейтумеров — 14 років, Рустем Сейтмеметов — 13 років, Амет Сулейманов, який має інвалідність — 12 років.