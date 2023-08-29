Крымского политзаключенного Амета Сулейманова с болезнью сердца этапировали в российскую колонию - омбудсмен

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“Гражданский журналист Амет Сулейманов нуждается в срочной операции — замены сердечного клапана. Несмотря на ухудшение состояния здоровья крымского татарина этапировали из СИЗО-2 Симферополя в российскую колонию”, — написал в Telegram омбудсмен.

С его слов, в какую именно колонию эпатировали журналиста — не сообщили даже его адвокату.

Как отметил Лубинец, из-за проблем с дыханием и высокого давления Амет Сулейманов нуждается в лекарствах, чтобы снять спазмы и одышку. Однако, его мало того, что “не обеспечивают нужной медпомощью, еще и отобрали крайне необходимые медикаменты”.

“Этапирование политзаключенного в таком состоянии расценивается не иначе как пытки”, — подчеркнул омбудсмен.

Напомним

В октябре 2021 года южный окружной военный суд в ростове-на-дону в рф вынес приговор в отношении участников так называемой “третьей бахчисарайской группы” по “делу Хизб ут-Тахрир” — 56 лет заключения на четырех крымских татар. наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров — 17 лет, Осман Сейтумеров — 14 лет, Рустем Сейтмеметов — 13 лет, Амет Сулейманов, имеющий инвалидность — 12 лет.