56 років ув'язнення на чотирьох: суд РФ виніс черговий вирок у бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону у РФ виніс вирок стосовно учасників так званої "третьої бахчисарайської групи" у "справі Хізб ут-Тахрір" - 56 років ув'язнення на чотирьох кримських татар. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у п'ятницю, пише УНН.
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"56 років позбавлення волі на чотирьох! Такий незаконний вирок ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону стосовно учасників так званої “третьої бахчисарайської групи”, звинувативши їх за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії (організація і участь в діяльності терористичної організації). Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали", - зазначила Омбудсмен у Telegram-каналі.
Деталі
З її слів, наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров — 17 років, Осман Сейтумеров — 14 років, Рустем Сейтмеметов - 13 років, Амет Сулейманов, який має інвалідність — 12 років.
За даними руху "Кримська солідарність", біля Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону зібралися кримські татари, які приїхали на оголошення вироку фігурантам "третьої бахчисарайської групи". У Сімферополі також вишикувався ланцюг протестувальників. Так, за повідомленням, "у Криму вже затримали 28 людей". Зокрема, "до автозаку в Сімферополі завели двох журналістів "Кримської солідарності", які знімали".
Реакція Омбудсмена
"Вражає нікчемність і надуманість “доказів”, наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях... Засуджую незаконний вирок стосовно громадян України", - вказала Денісова.
Омбудсмен закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.
Доповнення
11 березня 2020 року в будинках кримських татар в окпованому Криму провели низку обшуків, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, було затримано Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. МЗС висловило протест.