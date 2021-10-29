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56 лет заключения на четырех: суд РФ вынес очередной приговор по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"

Киев • УНН

 • 17694 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону в РФ вынес приговор в отношении участников так называемой "третьей бахчисарайской группы" по "делу Хизб ут-Тахрир" - 56 лет заключения на четырех крымских татар. Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в пятницу, пишет УНН.

56 лет заключения на четырех: суд РФ вынес очередной приговор по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир"

Цитата:

"56 лет лишения свободы на четырех! Такой незаконный приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону в отношении участников так называемой "третьей бахчисарайской группы", обвинив их по статье 205.5 Уголовного кодекса России (организация и участие в деятельности террористической организации). Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали", - отметила Омбудсмен в Telegram-канале.

Детали

По ее словам, наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров – 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов, имеющий инвалидность – 12 лет.

По данным движения "Крымская солидарность", возле Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону собрались крымские татары, приехавшие на оглашение приговора фигурантам "третьей бахчисарайской группы". В Симферополе также выстроилась цепь протестующих. Так, по сообщению, "в Крыму уже задержали 28 человек". В частности, "в автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали".

Реакция Омбудсмена

"Поражает ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российским обвинением. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, которые постоянно путались в своих показаниях... Осуждаю незаконный приговор в отношении граждан Украины", - указала Денисова.

Омбудсмен призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.

Дополнение

11 марта 2020 года в домах крымских татар в окпированном Крыму провели ряд обысков, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели семь обысков, были задержаны Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. МИД выразил протест.

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