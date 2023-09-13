росія етапувала незаконно засудженого політвʼязня Еюпова з проблемами зі здоров’ям до челябінської області - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. росія незаконно етапувала до челябінської області кримськотатарського активіста Азамата Еюпова, у якого проблеми зі здоров’ям. Про це повідомив у середу Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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“рф ігнорує серйозні проблеми зі здоров’ям політвʼязня Азамата Еюпова. Кримськотатарського активіста з Білогірська Азамата Еюпова, засудженого до 17 років позбавлення волі за сфабрикованою справою, незаконно етапували до Челябінської області, у в’язницю Верхньоуральська”, - написав Лубінець у Telegram.
За словами омбудсмена, в СІЗО чоловік переніс чотири ішемічні інсульти.
Також Лубінець повідомив, що зі 186 кримських політвʼязнів щонайменше 30 осіб потребують негайної меддопомоги.
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