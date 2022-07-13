россия экономит высокотехнологичные ракеты – Воздушные силы ВСУ

Детали

"Противник 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство территории, подконтрольной нашим силам обороны. Действует с территории беларуси, россии и Каспийского моря, запуская крылатые ракеты разных типов как советского, так и российского производства. Что касается ракетного вооружения, то противник перешел на ракеты советского производства и меньше запускает высокотехнологичные ракеты "Калибр", Х-101, Искандер, что можно объяснить тем, что противник экономит такое высокотехнологичное и дорогостоящее вооружение. чтобы угрожать им всему миру, как они это всегда делают. Мы видим такие ракеты как Х-22, Х-59, Х-31, которые сегодня все чаще применяются врагом по разным направлениям", – сообщил Игнат.

Он добавил, что сейчас среди сбитых воздушных целей 217 вражеских самолетов, 188 вертолетов и 665 БПЛА тактического уровня.

"Эффективность ПВО повышается мастерством наших людей, которые с каждым днем ​​войны приобретают незаурядный опыт и понимание техники применения вооружения. Наши партнеры предоставили нам немало переносных зенитно-ракетных комплексов западного производства. Также есть усиление советскими комплексами, такими как С-300. Имеем и захваченную вражескую технику. В частности, речь идет о "Панцирь-С1", – отметил Игнат.

Напомним

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты с испуга сбили собственный беспилотник.