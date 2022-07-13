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росія економить високотехнологічні ракети – Повітряні сили ЗСУ

росія економить високотехнологічні ракети – Повітряні сили ЗСУ

Київ • УНН

 • 147355 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. росія перейшла на ракети радянського виробництва, заощаджуючи високотехнологічне і дороговартісне озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

"Противник 2,5 місяці не залітає в повітряний простір території, підконтрольній нашими силами оборони. Діє з території білорусі, росії та Каспійського моря, запускаючи крилаті ракети різних типів як радянського, так і російського виробництва. Передусім вражає цивільні об’єкти, внаслідок чого гине мирне населення. Що стосується ракетного озброєння, то противник перейшов на ракети радянського виробництва і менше запускає високотехнологічні ракети "Калібр", Х-101, Іскандер. Це можна пояснити тим, що противник заощаджує таке високотехнологічне і дороговартісне озброєння, щоб погрожувати ним всьому світу, як вони це завжди роблять. Ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-59, Х-31, які сьогодні все частіше застосовуються ворогом на різних напрямках", – повідомив Ігнат.

Він додав, що наразі серед збитих повітряних цілей 217 ворожих літаків, 188 вертольотів і 665 БПЛА тактичного рівня.

"Ефективність ППО підвищується майстерністю наших людей, які з кожним днем війни набувають неабиякого досвіду і розуміння техніки застосування озброєння. Наші партнери надали нам чимало переносних зенітно-ракетних комплексів західного виробництва. Також є посилення радянськими комплексами, такими як С-300. Маємо і захоплену ворожу техніку. Зокрема, мова йде про "Панцирь-С1", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти з переляку збили власний безпілотник.

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