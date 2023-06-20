россия атаковала Киевскую область дронами в несколько волн, пострадавших нет - ОВА

Детали

Воздушная тревога в области длилась более 4 часов.

По словам Кравченко, враг атаковал Киевскую область дронами в несколько волн. Жертв и пострадавших нет.

По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые постройки и несколько частных домов.

Кроме того, из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки.

Как отметил Кравченко, этой ночью на Киевщине активно работала ПВО. Оперативные службы продолжают работу на местах.

Информация о повреждениях обновляется. Людям, чьи дома пострадали в результате атаки, будет оказана необходимая помощь, сообщил начальник ОГА.

Дополнение

Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 20 июня уничтожили 32 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов Shahed-136/131, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ.



