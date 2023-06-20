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росія атакувала Київщину дронами в декілька хвиль, постраждалих немає - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. В результаті російської атаки на Київщину у ніч на вівторок постраждалих немає, пошкоджені приватні будинки та нежитлові споруди. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

росія атакувала Київщину дронами в декілька хвиль, постраждалих немає - ОВА

Деталі

Повітряна тривога в області тривала понад 4 години.

За словами Кравченка, ворог атакував Київщину дронами в декілька хвиль. Жертв та постраждалих немає.

За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного із районів пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків.

Крім того, через падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстилки.

Як зазначив Кравченко, цієї ночі на Київщині активно працювала ППО. Оперативні служби продовжують роботу на місцях.

Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям, чиї будинки постраждали внаслідок атаки, буде надана необхідна допомога, повідомив начальник ОВА.

Доповнення

Українські захисники у небі над Україною у ніч на 20 червня знищили 32 з 35 запущених російськими військами ударних дронів Shahed-136/131, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ.

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