Роналду заявил, что каждый год заслуживает "Золотой мяч"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Звезда португальского футбола Криштиану Роналду подвел итоги результатов голосования на получение "Золотого мяча-2018" от ФИФА, где победителем стал хорват Лука Модрич, информирует УНН со ссылкой на испанское издание AS.
"Верю, что заслуживаю ежегодное получение "Золотого мяча". Когда я не выиграю, это не становится катастрофой, это не конец света. Однако ради этого я провожу кропотливую работу, и моя статистика является подтверждением. Жизнь продолжается, плакать я не собираюсь. Это будет дополнительным стимулом для меня. Приветствую Модрича, он заслужил признание", - приводит слова Роналду AS.
Примечательно, что португальский голеадор становился обладателем "Золотого мяча" в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Стоит отметить, что полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич прервал серию из 10-ти подряд полученных "золотых мячей" Криштиану Роналду и Лионелем Месси.