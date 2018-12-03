Хорватський півзахисник став володарем "Золотого м'яча"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Парижі на спеціальній церемонії нагородження відбулося оголошення ім’я володаря “Золотого м’яча” по версії France Football, передає кореспондент УНН.
63-м володарем нагороди став півзахисник збірної Хорватії, який на клубному рівні представляє мадридський “Реал” — Лука Модріч.
Нинішньої кампанії Модріч відіграв за “Реал” 19 поєдинків в яких віддав 3 результативні паси. Влітку у складі національної збірної став віце-чемпіоном світу.
Примітно, що вперше в історії “Золотий м’яч” був вручений в категорії жіночого футболу. Його володаркою стала Ада Хегерберг із ФК “Ліон”.
Відзначимо, що лідерами за кількістю титулів є аргентинець Ліонель Мессі і португалець Кріштіану Роналду — вони мають по п’ять “Золотих м’ячів”. Причому з 2008 року нагорода діставалася тільки комусь із цього тандему. У 2004 році даний приз завоював нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко.
Нагадаємо, що Модріча було названо володарем “Золотого м’яча” 2018 року за версією ФІФА.