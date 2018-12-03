Хорватский полузащитник стал обладателем "Золотого мяча"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Париже на специальной церемонии награждения состоялось объявление имя обладателя “Золотого мяча” по версии France Football, передает корреспондент УНН.
63-м обладателем награды стал полузащитник сборной Хорватии, который на клубном уровне представляет мадридский “Реал” — Лука Модрич.
Нынешней кампании Модрич отыграл за “Реал” 19 матчей в которых отдал 3 результативные пасы. Летом в составе национальной сборной стал вице-чемпионом мира.
Примечательно, что впервые в истории “Золотой мяч” был вручен в категории женского футбола. Его обладательницей стала Ада Хегерберг с ФК “Лион”.
Отметим, что лидерами по количеству титулов является аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду — они имеют по пять “Золотых мячей”. Причем с 2008 года награда доставалась только кому-то из этого тандема. В 2004 году данный приз завоевал нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Напомним, что Модрича был назван обладателем “Золотого мяча” 2018 по версии ФИФА.