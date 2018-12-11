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Роналду заявив, що кожного року заслуговує на "Золотий м'яч"

Київ • УНН

 • 9035 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Зірка португальського футболу Кріштіану Роналду підбив підсумки результатів голосування на отримання "Золотого м'яча-2018" від ФІФА, де переможцем став хорват Лука Модріч, інформує УНН з посиланням на іспанське видання AS.

Роналду заявив, що кожного року заслуговує на "Золотий м'яч"

"Вірю, що заслуговую на щорічне одержання "Золотого м'яча". Коли я не виграю, це не стає катастрофою, це не кінець світу. Проте заради цього я провожу кропітку роботу, і моя статистика є підтвердженням. Життя триває, плакати я не збираюся. Це буде додатковим стимулом для мене. Вітаю Модріча, він заслужив визнання", - приводить слова Роналду AS.

Примітно, що португальський голеадор ставав володарем "Золотого м'яча" в 2008, 2013, 2014, 2016 і 2017 роках.

Варто зазначити, що півзахисник "Реала" та збірної Хорватії Лука Модріч перервав серію з 10-ти поспіль одержаних "золотих м'ячів" Кріштіаном Роналду та Ліонелем Мессі.

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